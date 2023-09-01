Κατάλογος Εταιρειών
Codemagic
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Codemagic Μισθοί

Ο μισθός της Codemagic κυμαίνεται από $59,471 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ιδρυτής στο χαμηλό άκρο έως $66,840 για έναν Διευθυντής Έργων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Codemagic. Τελευταία ενημέρωση: 11/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ιδρυτής
$59.5K
Διευθυντής Έργων
$66.8K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Codemagic είναι Διευθυντής Έργων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $66,840. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Codemagic είναι $63,155.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Codemagic

Σχετικές Εταιρείες

  • Databricks
  • Intuit
  • Airbnb
  • Uber
  • SoFi
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/codemagic/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.