Codecademy
Codecademy Μισθοί

Το εύρος μισθών της Codecademy κυμαίνεται από $32,609 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $189,647 για Μάρκετινγκ στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Codecademy. Τελευταία ενημέρωση: 8/9/2025

$160K

Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$124K
Επιστήμονας Δεδομένων
$146K
Μάρκετινγκ
$190K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$161K
Διευθυντής Προϊόντος
$119K
Προσλήψεις
$168K
Μηχανικός Λογισμικού
$32.6K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $187K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Codecademy είναι ο Μάρκετινγκ at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $189,647. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Codecademy είναι $153,263.

Άλλοι Πόροι