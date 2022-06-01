Κατάλογος Εταιρειών
CMiC Construction Software Μισθοί

Ο μισθός της CMiC Construction Software κυμαίνεται από $59,022 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $89,276 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της CMiC Construction Software. Τελευταία ενημέρωση: 10/18/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $59K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$78.1K
Διαχειριστής Προϊόντος
$89.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην CMiC Construction Software είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $89,276. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην CMiC Construction Software είναι $78,097.

