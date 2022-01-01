ClearTax Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Το εύρος μισθών της ClearTax κυμαίνεται από $11,907 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλότερο άκρο έως $103,809 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της ClearTax. Τελευταία ενημέρωση: 8/24/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
L1 $25.2K
L2 $39.9K
L3 $58.9K
L6 $95.3K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Διευθυντής Προϊόντος
Median $16.8K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $104K

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$11.9K
Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
$19.8K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$30.7K
Διευθυντής Προγράμματος
$13K
Πρόγραμμα Εκχώρησης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην ClearTax, οι Χορηγήσεις μετοχών/μετοχικών δικαιωμάτων υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 4 ετών:

  • 25% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at ClearTax is Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού with a yearly total compensation of $103,809. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ClearTax is $27,941.

