CLEAResult Μισθοί

Το εύρος μισθών της CLEAResult κυμαίνεται από $75,117 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανολόγος Μηχανικός στο χαμηλότερο άκρο έως $169,150 για Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλότερο άκρο.
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
