Κατάλογος Εταιρειών
CLEAResult
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

CLEAResult Μισθοί

Το εύρος μισθών της CLEAResult κυμαίνεται από $75,117 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανολόγος Μηχανικός στο χαμηλότερο άκρο έως $169,150 για Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της CLEAResult. Τελευταία ενημέρωση: 8/24/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Σύμβουλος Διαχείρισης
$149K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$75.1K
Διευθυντής Προγράμματος
$81.6K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Μηχανικός Λογισμικού
$156K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$169K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$153K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην CLEAResult είναι ο Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $169,150. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην CLEAResult είναι $150,960.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την CLEAResult

Σχετικές Εταιρείες

  • Flipkart
  • Spotify
  • Snap
  • Dropbox
  • Amazon
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι