Κατάλογος Εταιρειών
Clearco
Clearco Μισθοί

Το εύρος μισθών της Clearco κυμαίνεται από $77,472 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πωλήσεις στο χαμηλότερο άκρο έως $188,187 για Μάρκετινγκ στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Clearco. Τελευταία ενημέρωση: 8/24/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $133K
Επιστήμονας Δεδομένων
$104K
Μάρκετινγκ
$188K

Διευθυντής Προϊόντος
$146K
Προσλήψεις
$95K
Πωλήσεις
$77.5K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $176K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Clearco is Μάρκετινγκ at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $188,187. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clearco is $132,641.

