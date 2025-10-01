Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in New York City Area στην CLEAR κυμαίνεται από $217K ανά year για Software Engineer II έως $353K ανά year για Staff Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in New York City Area ανέρχεται σε $223K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της CLEAR. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
20%
ΕΤΟΣ 1
30%
ΕΤΟΣ 2
50%
ΕΤΟΣ 3
Στην CLEAR, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:
20% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)
30% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (30.00% ετησίως)
50% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (50.00% ετησίως)
