CLEAR Μισθοί

Το εύρος μισθών της CLEAR κυμαίνεται από $6,651 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πωλήσεις στο χαμηλότερο άκρο έως $418,000 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της CLEAR. Τελευταία ενημέρωση: 8/24/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer II $217K
Senior Software Engineer $268K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $418K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $188K

Διευθυντής Προϊόντος
Median $250K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
Median $200K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$72.4K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$42K
Επιστήμονας Δεδομένων
$201K
Μάρκετινγκ
$121K
Προσλήψεις
$191K
Πωλήσεις
$6.7K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$113K
Πρόγραμμα Εκχώρησης

20%

ΕΤΟΣ 1

30%

ΕΤΟΣ 2

50%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχής
RSU

Στην CLEAR, οι RSUs υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 3 ετών:

  • 20% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (20.00% ετήσια)

  • 30% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (30.00% ετήσια)

  • 50% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (50.00% ετήσια)

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at CLEAR is Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού with a yearly total compensation of $418,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CLEAR is $191,453.

