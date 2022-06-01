CLEAR Μισθοί

Το εύρος μισθών της CLEAR κυμαίνεται από $6,651 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πωλήσεις στο χαμηλότερο άκρο έως $418,000 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της CLEAR . Τελευταία ενημέρωση: 8/24/2025