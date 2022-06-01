CLEAR Μισθοί

Το εύρος μισθών της CLEAR κυμαίνεται από $6,651 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πωλήσεις στο χαμηλότερο άκρο έως $418,000 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της CLEAR. Τελευταία ενημέρωση: 8/24/2025
Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.
20%
ΕΤΟΣ 1
30%
ΕΤΟΣ 2
50%
ΕΤΟΣ 3
Στην CLEAR, οι RSUs υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 3 ετών:
20% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (20.00% ετήσια)
30% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (30.00% ετήσια)
50% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (50.00% ετήσια)
