Clear Street Μισθοί

Το εύρος μισθών της Clear Street κυμαίνεται από $112,435 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πληροφορικός (ΤΠΕ) στο χαμηλότερο άκρο έως $323,339 για Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Clear Street . Τελευταία ενημέρωση: 8/20/2025