Clear Street Μισθοί

Το εύρος μισθών της Clear Street κυμαίνεται από $112,435 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πληροφορικός (ΤΠΕ) στο χαμηλότερο άκρο έως $323,339 για Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Clear Street. Τελευταία ενημέρωση: 8/20/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
L3 $214K
L4 $231K
L5 $323K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Οικονομικός Αναλυτής
$284K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$112K

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Πρόγραμμα Εκχώρησης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχής
RSU

Στην Clear Street, οι RSUs υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 4 ετών:

  • 25% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

Συχνές Ερωτήσεις

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Clear Street je Μηχανικός Λογισμικού at the L5 level s roční celkovou kompenzací ve výši $323,339. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Clear Street je $231,000.

