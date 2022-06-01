Clear Capital Μισθοί

Το εύρος μισθών της Clear Capital κυμαίνεται από $44,880 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλότερο άκρο έως $150,000 για Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Clear Capital . Τελευταία ενημέρωση: 8/24/2025