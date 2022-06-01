Κατάλογος Εταιρειών
Clear Capital
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Clear Capital Μισθοί

Το εύρος μισθών της Clear Capital κυμαίνεται από $44,880 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλότερο άκρο έως $150,000 για Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Clear Capital. Τελευταία ενημέρωση: 8/24/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $150K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$64.3K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$44.9K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Διευθυντής Προϊόντος
$141K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$137K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Clear Capital is Μηχανικός Λογισμικού with a yearly total compensation of $150,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clear Capital is $136,554.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Clear Capital

Σχετικές Εταιρείες

  • LEK
  • Wolters Kluwer
  • Baird
  • AffiniPay
  • BlueVine
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι