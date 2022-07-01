Κατάλογος Εταιρειών
CleanChoice Energy
CleanChoice Energy Μισθοί

Το εύρος μισθών της CleanChoice Energy κυμαίνεται από $6,553 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Λογιστής στο χαμηλότερο άκρο έως $185,925 για Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της CleanChoice Energy. Τελευταία ενημέρωση: 8/24/2025

$160K

Λογιστής
$6.6K
Επιστήμονας Δεδομένων
$186K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$112K

Μηχανικός Λογισμικού
$166K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην CleanChoice Energy είναι ο Επιστήμονας Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $185,925. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην CleanChoice Energy είναι $138,809.

