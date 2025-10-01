Κατάλογος Εταιρειών
Clarivate Analytics
Clarivate Analytics Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί στη Greater Barcelona Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Επιστήμονας Δεδομένων in Greater Barcelona Area στην Clarivate Analytics ανέρχεται σε €71.2K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Clarivate Analytics. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Clarivate Analytics
Data Scientist
Barcelona, CT, Spain
Σύνολο ανά έτος
€71.2K
Επίπεδο
Senior
Βάση
€63.9K
Stock (/yr)
€0
Μπόνους
€7.3K
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
5 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Clarivate Analytics?

€142K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συμβάλλετε

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην Clarivate Analytics in Greater Barcelona Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €77,329. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Clarivate Analytics για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in Greater Barcelona Area είναι €72,610.

