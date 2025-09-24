Κατάλογος Εταιρειών
Clarity Software Solutions
Clarity Software Solutions Διαχειριστής Προγραμμάτων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διαχειριστής Προγραμμάτων in United States στην Clarity Software Solutions κυμαίνεται από $54.6K έως $76.1K ανά year.

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$58.5K - $68.9K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$54.6K$58.5K$68.9K$76.1K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Διαχειριστής Προγραμμάτων at Clarity Software Solutions in United States sits at a yearly total compensation of $76,050. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clarity Software Solutions for the Διαχειριστής Προγραμμάτων role in United States is $54,600.

