Clarity Software Solutions Μισθοί

Ο μισθός της Clarity Software Solutions κυμαίνεται από $63,700 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προγραμμάτων στο χαμηλό άκρο έως $140,700 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Clarity Software Solutions. Τελευταία ενημέρωση: 9/4/2025

Διαχειριστής Προγραμμάτων
$63.7K
Μηχανικός Λογισμικού
$141K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$137K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Συχνές Ερωτήσεις

El rol amb millor retribució reportat a Clarity Software Solutions és Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $140,700. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Clarity Software Solutions és $137,200.

