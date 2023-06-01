Clarity Software Solutions Μισθοί

Ο μισθός της Clarity Software Solutions κυμαίνεται από $63,700 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προγραμμάτων στο χαμηλό άκρο έως $140,700 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Clarity Software Solutions . Τελευταία ενημέρωση: 9/4/2025