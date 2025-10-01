Κατάλογος Εταιρειών
Clari
  San Francisco Bay Area

Clari Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού Μισθοί στη San Francisco Bay Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in San Francisco Bay Area στην Clari ανέρχεται σε $272K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Clari. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Clari
Senior Software Engineering Manager
Sunnyvale, CA
Σύνολο ανά έτος
$272K
Επίπεδο
M2
Βάση
$272K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
9 Έτη
Έτη εμπειρίας
15 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Clari?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Clari, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Clari, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at Clari in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $422,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clari for the Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού role in San Francisco Bay Area is $263,500.

