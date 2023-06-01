Κατάλογος Εταιρειών
CKM Analytix
    CKM Analytix is a top operations intelligence provider that uses AI and data science to solve business problems. They stand out by being technology agnostic and focusing on their clients' needs.

    ckmanalytix.com
    Ιστότοπος
    2011
    Έτος Ίδρυσης
    126
    Αριθμός Υπαλλήλων
    $10M-$50M
    Εκτιμώμενα Έσοδα
    Κεντρικά Γραφεία

