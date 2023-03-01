City of Seattle Μισθοί

Ο μισθός της City of Seattle κυμαίνεται από $96,361 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο χαμηλό άκρο έως $201,000 για έναν Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της City of Seattle . Τελευταία ενημέρωση: 9/11/2025