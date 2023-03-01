Κατάλογος Εταιρειών
City of Seattle
City of Seattle Μισθοί

Ο μισθός της City of Seattle κυμαίνεται από $96,361 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο χαμηλό άκρο έως $201,000 για έναν Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της City of Seattle. Τελευταία ενημέρωση: 9/11/2025

$160K

Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
Median $135K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$172K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$161K

Πολιτικός Μηχανικός
$127K
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
$201K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$105K
Διαχειριστής Έργων
$153K
Μηχανικός Λογισμικού
$152K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$96.4K
Συχνές Ερωτήσεις

Den højest betalte rolle rapporteret hos City of Seattle er Ηλεκτρολόγος Μηχανικός at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $201,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos City of Seattle er $152,235.

