City of Calgary
City of Calgary Σχεδιαστής Προϊόντος Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Σχεδιαστής Προϊόντος in Canada στην City of Calgary κυμαίνεται από CA$76.5K έως CA$109K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της City of Calgary. Τελευταία ενημέρωση: 9/23/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CA$86.7K - CA$98.7K
Canada
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CA$76.5KCA$86.7KCA$98.7KCA$109K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη City of Calgary?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σχεδιαστής Προϊόντος στην City of Calgary in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$108,825. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην City of Calgary για τον ρόλο Σχεδιαστής Προϊόντος in Canada είναι CA$76,546.

