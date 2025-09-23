Κατάλογος Εταιρειών
Citrine Informatics Επιτυχία Πελατών Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιτυχία Πελατών in United States στην Citrine Informatics κυμαίνεται από $99.6K έως $139K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Citrine Informatics. Τελευταία ενημέρωση: 9/23/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$108K - $131K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$99.6K$108K$131K$139K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Citrine Informatics?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιτυχία Πελατών στην Citrine Informatics in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $139,200. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Citrine Informatics για τον ρόλο Επιτυχία Πελατών in United States είναι $99,600.

