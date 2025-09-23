Κατάλογος Εταιρειών
CitiusTech Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in India στην CitiusTech κυμαίνεται από ₹2.57M έως ₹3.72M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της CitiusTech. Τελευταία ενημέρωση: 9/23/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹2.91M - ₹3.38M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹2.57M₹2.91M₹3.38M₹3.72M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη CitiusTech?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στην CitiusTech in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹3,724,846. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην CitiusTech για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in India είναι ₹2,566,700.

