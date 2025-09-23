Κατάλογος Εταιρειών
CitiusTech
CitiusTech Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in India στην CitiusTech κυμαίνεται από ₹1.61M έως ₹2.2M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της CitiusTech. Τελευταία ενημέρωση: 9/23/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹1.74M - ₹2.07M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹1.61M₹1.74M₹2.07M₹2.2M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Επιστήμονας Δεδομένων at CitiusTech in India sits at a yearly total compensation of ₹2,199,581. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CitiusTech for the Επιστήμονας Δεδομένων role in India is ₹1,606,651.

Άλλοι Πόροι