Κατάλογος Εταιρειών
Citadel
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

  • Singapore

Citadel Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Singapore

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Singapore στην Citadel ανέρχεται σε SGD 238K ανά year για L2. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Singapore ανέρχεται σε SGD 224K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Citadel. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
(Αρχάριο Επίπεδο)
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L2
SGD 238K
SGD 169K
SGD 0
SGD 69.3K
L3
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L4
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
Προβολή 1 Περισσότερων Επιπέδων
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων

SGD 211K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Citadel?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Μηχανικός Λογισμικού προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Υποβολή Νέου Τίτλου

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Λογισμικού Παραγωγής

Μηχανικός Αξιοπιστίας Ιστοτόπου

Μηχανικός Συστημάτων

Ποσοτικός Προγραμματιστής

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Μηχανικός Λογισμικού at Citadel in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 268,093. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Citadel for the Μηχανικός Λογισμικού role in Singapore is SGD 223,694.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Citadel

Σχετικές Εταιρείες

  • Chime
  • Two Sigma
  • Jane Street
  • TPG
  • Ramp
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι