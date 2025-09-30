Κατάλογος Εταιρειών
Citadel Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη New York City Area

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in New York City Area στην Citadel κυμαίνεται από $408K ανά year για L1 έως $643K ανά year για L5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in New York City Area ανέρχεται σε $570K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Citadel. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
(Αρχάριο Επίπεδο)
$408K
$305K
$1.5K
$102K
L2
$422K
$259K
$0
$163K
L3
$545K
$286K
$12.9K
$246K
L4
$545K
$269K
$0
$276K
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Citadel?

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Λογισμικού Παραγωγής

Μηχανικός Αξιοπιστίας Ιστοτόπου

Μηχανικός Συστημάτων

Ποσοτικός Προγραμματιστής

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Citadel in New York City Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $875,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Citadel για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in New York City Area είναι $500,000.

Άλλοι Πόροι