Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in New York City Area στην Citadel κυμαίνεται από $408K ανά year για L1 έως $643K ανά year για L5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in New York City Area ανέρχεται σε $570K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Citadel. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
$408K
$305K
$1.5K
$102K
L2
$422K
$259K
$0
$163K
L3
$545K
$286K
$12.9K
$246K
L4
$545K
$269K
$0
$276K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
