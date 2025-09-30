Citadel Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater London Area

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater London Area στην Citadel κυμαίνεται από £197K ανά year για L1 έως £300K ανά year για L5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater London Area ανέρχεται σε £286K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Citadel. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους L1 ( Αρχάριο Επίπεδο ) £197K £137K £0 £60.6K L2 £238K £155K £0 £83.5K L3 £229K £160K £0 £68.9K L4 £294K £172K £4.7K £117K Προβολή 1 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Εταιρεία Τοποθεσία | Ημερομηνία Όνομα Βαθμίδας Ετικέτα Έτη Εμπειρίας Σύνολο / Στην Εταιρεία Συνολική Αποζημίωση ( GBP ) Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους

