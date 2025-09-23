Κατάλογος Εταιρειών

Citadel Σχεδιαστής Προϊόντος Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Σχεδιαστής Προϊόντος in United States στην Citadel ανέρχεται σε $212K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Citadel. Τελευταία ενημέρωση: 9/23/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Citadel
Product Designer
hidden
Σύνολο ανά έτος
$212K
Επίπεδο
hidden
Βάση
$212K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
0-1 Έτη
Έτη εμπειρίας
2-4 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Citadel?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Σχεδιαστής Προϊόντος at Citadel in United States sits at a yearly total compensation of $267,218. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Citadel for the Σχεδιαστής Προϊόντος role in United States is $205,100.

Άλλοι Πόροι