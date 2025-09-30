Η αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in New York City Area στην Citadel κυμαίνεται από $301K ανά year για L1 έως $625K ανά year για L3. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in New York City Area ανέρχεται σε $291K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Citadel. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
$301K
$219K
$2.5K
$79.6K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$625K
$250K
$0
$375K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
