Η αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in United States στην Citadel κυμαίνεται από $294K ανά year για L1 έως $473K ανά year για L3. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $250K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Citadel. Τελευταία ενημέρωση: 9/23/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
$294K
$219K
$2.3K
$72.4K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$473K
$223K
$0
$250K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
