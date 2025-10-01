Κατάλογος Εταιρειών
  • Μισθοί
  • Επιστήμονας Δεδομένων

  • Όλοι οι Μισθοί Επιστήμονας Δεδομένων

  • India

Cisco Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί στη India

Η αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in India στην Cisco κυμαίνεται από ₹3.19M ανά year για Grade 8 έως ₹7.02M ανά year για Grade 11. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹3.19M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Cisco. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Grade 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Grade 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Grade 8
₹3.19M
₹2.74M
₹254K
₹192K
Grade 10
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Cisco, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Επιστήμονας Δεδομένων at Cisco in India sits at a yearly total compensation of ₹8,213,580. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Επιστήμονας Δεδομένων role in India is ₹3,325,313.

