  • Μισθοί
  • Επιτυχία Πελατών

  • Όλοι οι Μισθοί Επιτυχία Πελατών

  • Raleigh-Durham Area

Cisco Επιτυχία Πελατών Μισθοί στη Raleigh-Durham Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Επιτυχία Πελατών in Raleigh-Durham Area στην Cisco ανέρχεται σε $131K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Cisco. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Cisco
Customer Success
Raleigh-Durham
Σύνολο ανά έτος
$131K
Επίπεδο
G10
Βάση
$119K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$12K
Έτη στην εταιρεία
5-10 Έτη
Έτη εμπειρίας
5-10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Cisco?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Cisco, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιτυχία Πελατών στην Cisco in Raleigh-Durham Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $191,160. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Cisco για τον ρόλο Επιτυχία Πελατών in Raleigh-Durham Area είναι $132,000.

