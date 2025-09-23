Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in United States στην Cisco Equipment κυμαίνεται από $364K έως $518K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Cisco Equipment. Τελευταία ενημέρωση: 9/23/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$412K - $469K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$364K$412K$469K$518K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Cisco Equipment?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην Cisco Equipment in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $517,725. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Cisco Equipment για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in United States είναι $364,163.

