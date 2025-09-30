Κατάλογος Εταιρειών
Cirrus Logic
Cirrus Logic Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Austin Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Greater Austin Area στην Cirrus Logic ανέρχεται σε $140K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Cirrus Logic. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Μισθός
Σύνολο ανά έτος
$140K
Επίπεδο
L2
Βάση
$140K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
8 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Cirrus Logic?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Самый высокий пакет вознаграждения для Μηχανικός Λογισμικού в Cirrus Logic in Greater Austin Area составляет $205,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Cirrus Logic для позиции Μηχανικός Λογισμικού in Greater Austin Area составляет $146,000.

