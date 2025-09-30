Κατάλογος Εταιρειών
Cirrus Logic
Cirrus Logic Μηχανικός Υλικού Μισθοί στη Greater Austin Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Υλικού in Greater Austin Area στην Cirrus Logic ανέρχεται σε $200K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Cirrus Logic. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Cirrus Logic
Hardware Engineer
Austin, TX
Σύνολο ανά έτος
$200K
Επίπεδο
L6
Βάση
$200K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
10 Έτη
Έτη εμπειρίας
12 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Cirrus Logic?

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Analog Engineer

ASIC Engineer

VLSI CAD Engineer

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Μηχανικός Υλικού at Cirrus Logic in Greater Austin Area sits at a yearly total compensation of $296,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cirrus Logic for the Μηχανικός Υλικού role in Greater Austin Area is $195,000.

