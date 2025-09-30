Κατάλογος Εταιρειών
Cirrus Logic
Cirrus Logic Μηχανικός Υλικού Μισθοί στη Edinburgh Metro Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Υλικού in Edinburgh Metro Area στην Cirrus Logic ανέρχεται σε £82.5K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Cirrus Logic. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Cirrus Logic
Hardware Engineer
Edinburgh, SC, United Kingdom
Σύνολο ανά έτος
£82.5K
Επίπεδο
L3
Βάση
£65.7K
Stock (/yr)
£11.6K
Μπόνους
£5.3K
Έτη στην εταιρεία
8 Έτη
Έτη εμπειρίας
15 Έτη
Analog Engineer

ASIC Engineer

VLSI CAD Engineer

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Υλικού στην Cirrus Logic in Edinburgh Metro Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή £152,372. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Cirrus Logic για τον ρόλο Μηχανικός Υλικού in Edinburgh Metro Area είναι £68,905.

