CircleCI
CircleCI Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού Μισθοί

Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της CircleCI. Τελευταία ενημέρωση: 9/23/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$166K - $193K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$154K$166K$193K$215K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην CircleCI, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at CircleCI in United States sits at a yearly total compensation of $214,914. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CircleCI for the Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού role in United States is $153,510.

Άλλοι Πόροι