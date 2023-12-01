Circle Logistics Μισθοί

Ο μισθός της Circle Logistics κυμαίνεται από $22,425 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $85,425 για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Circle Logistics . Τελευταία ενημέρωση: 9/11/2025