Κατάλογος Εταιρειών
Circle Logistics
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Circle Logistics Μισθοί

Ο μισθός της Circle Logistics κυμαίνεται από $22,425 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $85,425 για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Circle Logistics. Τελευταία ενημέρωση: 9/11/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών
$22.4K
Αναλυτής Δεδομένων
$50.3K
Επιστήμονας Δεδομένων
$50.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Μηχανικός Λογισμικού
$70.4K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$85.4K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

A legmagasabban fizető pozíció a Circle Logistics cégnél: Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων at the Common Range Average level évi $85,425 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Circle Logistics cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $50,250.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Circle Logistics

Σχετικές Εταιρείες

  • Apple
  • Uber
  • DoorDash
  • Dropbox
  • Coinbase
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι