Ciena
  • Pune Metropolitan Region

Ciena Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Pune Metropolitan Region

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Pune Metropolitan Region στην Ciena κυμαίνεται από ₹3.24M ανά year για P2 έως ₹3.84M ανά year για P3. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Pune Metropolitan Region ανέρχεται σε ₹3.42M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Ciena. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
P1
(Αρχάριο Επίπεδο)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
₹3.24M
₹3.13M
₹0
₹110K
P3
₹3.84M
₹3.31M
₹151K
₹376K
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Ciena, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Δικτύων

Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Embedded Systems Software Engineer

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Μηχανικός Λογισμικού at Ciena in Pune Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of ₹4,147,231. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ciena for the Μηχανικός Λογισμικού role in Pune Metropolitan Region is ₹3,515,930.

