Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Pune Metropolitan Region στην Ciena κυμαίνεται από ₹3.24M ανά year για P2 έως ₹3.84M ανά year για P3. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Pune Metropolitan Region ανέρχεται σε ₹3.42M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Ciena. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
P1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
₹3.24M
₹3.13M
₹0
₹110K
P3
₹3.84M
₹3.31M
₹151K
₹376K
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Ciena, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
