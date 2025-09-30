Η αποζημίωση Οπτικός Μηχανικός in Greater Ottawa Area στην Ciena κυμαίνεται από CA$110K ανά year για P2 έως CA$168K ανά year για P3. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Ottawa Area ανέρχεται σε CA$117K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Ciena. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$110K
CA$105K
CA$0
CA$4.3K
P3
CA$168K
CA$138K
CA$12.9K
CA$16.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Ciena, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)