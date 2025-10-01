Κατάλογος Εταιρειών
CIBC
CIBC Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί στη Greater Toronto Area

Η αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in Greater Toronto Area στην CIBC κυμαίνεται από CA$99.7K ανά year για Data Scientist I έως CA$122K ανά year για Senior Data Scientist. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Toronto Area ανέρχεται σε CA$112K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της CIBC. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Associate Data Scientist
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist I
CA$99.7K
CA$95.5K
CA$522.1
CA$3.7K
Data Scientist II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist III
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Επιστήμονας Δεδομένων at CIBC in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$139,189. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CIBC for the Επιστήμονας Δεδομένων role in Greater Toronto Area is CA$112,419.

