CI&T Μισθοί

Ο μισθός της CI&T κυμαίνεται από $17,078 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $121,295 για έναν Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της CI&T. Τελευταία ενημέρωση: 9/11/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $26.6K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Δεδομένων

Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $33.9K
Αναλυτής Δεδομένων
$20.2K

Επιστήμονας Δεδομένων
$17.1K
Ανθρώπινοι Πόροι
$95.1K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$121K
Διαχειριστής Προϊόντος
$42.2K
Διαχειριστής Έργων
$42K
Προσελκυστής Προσωπικού
$22.6K
Συχνές Ερωτήσεις

Найвищеоплачувана позиція в CI&T - це Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $121,295. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в CI&T складає $33,892.

