CI Global Asset Management
CI Global Asset Management Χρηματοοικονομικός Αναλυτής Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Χρηματοοικονομικός Αναλυτής in Canada στην CI Global Asset Management κυμαίνεται από CA$64.5K έως CA$88K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της CI Global Asset Management. Τελευταία ενημέρωση: 12/5/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$50K - $60.4K
Canada
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$46.7K$50K$60.4K$63.7K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη CI Global Asset Management?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στην CI Global Asset Management in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$88,010. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην CI Global Asset Management για τον ρόλο Χρηματοοικονομικός Αναλυτής in Canada είναι CA$64,490.

