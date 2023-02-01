Κατάλογος Εταιρειών
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Μισθοί

Ο μισθός της Church of Jesus Christ of Latter-day Saints κυμαίνεται από $13,431 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλό άκρο έως $124,320 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Τελευταία ενημέρωση: 9/11/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $124K
Διοικητικός Βοηθός
$13.4K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$56.3K

Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$45.5K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$75.6K
Ερευνητής UX
$98.5K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Church of Jesus Christ of Latter-day Saints είναι Μηχανικός Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $124,320. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Church of Jesus Christ of Latter-day Saints είναι $65,950.

