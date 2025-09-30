Η αποζημίωση Αναλογιστής in New York City Area στην Chubb κυμαίνεται από $141K ανά year για Senior Actuarial Analyst έως $319K ανά year για VP. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in New York City Area ανέρχεται σε $155K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Chubb. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Actuarial Trainee
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$141K
$125K
$0
$16K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
