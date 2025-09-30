Κατάλογος Εταιρειών
Chubb
  • Μισθοί
  • Αναλογιστής

  • Όλοι οι Μισθοί Αναλογιστής

  • New York City Area

Chubb Αναλογιστής Μισθοί στη New York City Area

Η αποζημίωση Αναλογιστής in New York City Area στην Chubb κυμαίνεται από $141K ανά year για Senior Actuarial Analyst έως $319K ανά year για VP. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in New York City Area ανέρχεται σε $155K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Chubb. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Actuarial Trainee
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$141K
$125K
$0
$16K
$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Chubb?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αναλογιστής στην Chubb in New York City Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $337,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Chubb για τον ρόλο Αναλογιστής in New York City Area είναι $127,000.

Άλλοι Πόροι