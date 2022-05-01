Κατάλογος Εταιρειών
Chronograph
Chronograph Μισθοί

Ο μισθός της Chronograph κυμαίνεται από $59,700 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $208,950 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Chronograph. Τελευταία ενημέρωση: 9/11/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $140K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$61.2K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$59.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Διαχειριστής Προϊόντος
$209K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Chronograph είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $208,950. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Chronograph είναι $100,600.

