Chime Solutions
Chime Solutions Διοικητικός Βοηθός Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διοικητικός Βοηθός in United States στην Chime Solutions κυμαίνεται από $166K έως $236K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Chime Solutions. Τελευταία ενημέρωση: 12/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$188K - $214K
United States
$166K$188K$214K$236K
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διοικητικός Βοηθός στην Chime Solutions in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $236,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Chime Solutions για τον ρόλο Διοικητικός Βοηθός in United States είναι $166,000.

