Chess.com Μισθοί

Ο μισθός της Chess.com κυμαίνεται από $53,443 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρηματικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $120,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Chess.com . Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025