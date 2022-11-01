Κατάλογος Εταιρειών
Chess.com Μισθοί

Ο μισθός της Chess.com κυμαίνεται από $53,443 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρηματικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $120,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Chess.com. Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $120K
Επιχειρηματικός Αναλυτής
$53.4K
Μάρκετινγκ
$106K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Chess.com είναι Μηχανικός Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $120,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Chess.com είναι $105,840.

