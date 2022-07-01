Cherre Μισθοί

Ο μισθός της Cherre κυμαίνεται από $85,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $201,488 για έναν Προσελκυστής Προσωπικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Cherre . Τελευταία ενημέρωση: 9/7/2025