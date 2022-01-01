Checkr Μισθοί

Ο μισθός της Checkr κυμαίνεται από $73,630 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $360,000 για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Checkr . Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025