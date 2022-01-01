Κατάλογος Εταιρειών
Checkr Μισθοί

Ο μισθός της Checkr κυμαίνεται από $73,630 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $360,000 για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Checkr. Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025

Μηχανικός Λογισμικού
P1 $149K
P2 $171K
P3 $226K
P4 $296K

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $351K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$73.6K

Αναλυτής Δεδομένων
$181K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$191K
Ανθρώπινο Δυναμικό
$258K
Μάρκετινγκ
$226K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $220K
Διευθυντής Προϊόντος
Median $360K
Διευθυντής Προγραμμάτων
$122K
Στελέχωση Προσωπικού
Median $172K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Checkr, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

10 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Checkr είναι Διευθυντής Προϊόντος με ετήσια συνολική αμοιβή $360,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Checkr είναι $205,475.

