Checkmarx
Checkmarx Μισθοί

Ο μισθός της Checkmarx κυμαίνεται από $117,476 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $238,800 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Checkmarx. Τελευταία ενημέρωση: 9/6/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $118K
Μάρκετινγκ
$214K
Διαχειριστής Προϊόντος
$117K

Πωλήσεις
$239K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$135K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$213K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Checkmarx is Πωλήσεις at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $238,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Checkmarx is $173,938.

