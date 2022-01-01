Checkmarx Μισθοί

Ο μισθός της Checkmarx κυμαίνεται από $117,476 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $238,800 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Checkmarx . Τελευταία ενημέρωση: 9/6/2025