Κατάλογος Εταιρειών
Chartis Group
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Σύμβουλος Διοίκησης

  • Όλοι οι Μισθοί Σύμβουλος Διοίκησης

  • Northern Virginia Washington DC

Chartis Group Σύμβουλος Διοίκησης Μισθοί στη Northern Virginia Washington DC

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Σύμβουλος Διοίκησης in Northern Virginia Washington DC στην Chartis Group ανέρχεται σε $198K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Chartis Group. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Chartis Group
Management Consultant
Washington, DC
Σύνολο ανά έτος
$198K
Επίπεδο
-
Βάση
$165K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$33K
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
5 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Chartis Group?

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων

Συμβάλλετε

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Σύμβουλος Διοίκησης προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σύμβουλος Διοίκησης στην Chartis Group in Northern Virginia Washington DC φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $224,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Chartis Group για τον ρόλο Σύμβουλος Διοίκησης in Northern Virginia Washington DC είναι $198,000.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Chartis Group

Σχετικές Εταιρείες

  • Snap
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Databricks
  • Pinterest
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι