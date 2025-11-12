Κατάλογος Εταιρειών
Charles Schwab
Charles Schwab Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας (QA) Λογισμικού Μισθοί

Η αποζημίωση Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας (QA) Λογισμικού in United States στην Charles Schwab κυμαίνεται από $94.5K ανά year για 54 έως $140K ανά year για 58. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $132K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Charles Schwab. Τελευταία ενημέρωση: 11/12/2025

Μέσος Όρος Επίπεδο
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
54
Software Developer I(Αρχάριο Επίπεδο)
$94.5K
$91K
$0
$3.5K
55
Software Developer II
$105K
$100K
$100
$4.6K
56
Software Developer III
$136K
$130K
$1.9K
$5K
57
Software Developer IV
$ --
$ --
$ --
$ --
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Charles Schwab, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας (QA) Λογισμικού στην Charles Schwab in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $146,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Charles Schwab για τον ρόλο Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας (QA) Λογισμικού in United States είναι $117,000.

Άλλοι Πόροι